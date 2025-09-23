Temor por lo que pasa en cercanías del colegio Perito Moreno

La comunidad educativa y vecinos de la zona alertan por robos, asaltos y daños en el establecimiento. La policía reforzó los patrullajes, pero persiste el temor.

La comunidad del Colegio Perito Moreno, ubicado en pleno centro de la ciudad, y vecinos del sector comprendido entre el establecimiento y la Plaza San Martín manifestaron su creciente preocupación por la inseguridad en la zona.

Es que durante la última semana se registraron varios incidentes, entre ellos robos, asaltos y hurto de vehículos, lo que mantiene en alerta a la Seccional Primera de Policía, informó Del Mar Digital.

El colegio, que funciona con cuatro turnos y actividades hasta altas horas de la noche, enfrenta un riesgo adicional debido al deterioro de su cerco perimetral en las calles Mitre, Ducós y 25 de Mayo, lo que facilita el ingreso de personas ajenas al establecimiento. Incluso se denunciaron robos de banderas.

Ante esta situación, la policía local dispuso un refuerzo de la vigilancia, tanto en horarios escolares como nocturnos. En paralelo, la comunidad educativa implementó alertas internas y protocolos de prevención para resguardar la seguridad de estudiantes y personal.