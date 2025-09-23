Una mujer se negaba a ser desalojada y terminó presa

El procedimiento judicial –que incluyó a una psicóloga- se realizó este lunes en una vivienda de la calle Los Álamos al 800, barrio La Floresta.

Un operativo de desalojo realizado este lunes en el barrio La Floresta culminó con una mujer detenida. La medida se llevó a cabo entre las 14:40 y las 18:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Los Álamos al 800, en cumplimiento de una orden emitida por la Justicia en el marco de una causa por usurpación.

Al momento de la intervención, la ocupante de 37 años opuso resistencia, “entorpeciendo el procedimiento y profiriendo amenazas”, según sostiene la información oficial.

Por esta razón, fue aprehendida bajo los cargos de resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, entorpecimiento y amenazas.

La mujer se encontraba acompañada por su hija de 15 años, quien fue resguardada por familiares que estaban presentes en el lugar.

Finalizado el operativo, el inmueble fue restituido a su propietario. La detenida quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento fue coordinado por personal de la Comisaría Cuarta, con la colaboración de la Sección Operaciones de la Unidad Regional, agentes de la División Comunitaria y una psicóloga de Protección de Derechos de Menores.