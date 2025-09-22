La familia había denunciado la desaparición. Investigan la Fiscalía y Policía.

Un hombre murió al caer de un acantilado en barrio Padre Corti

En la tarde de este lunes, un hombre de 49 años fue encontrado muerto en un barranco del barrio Padre Corti, en la zona norte, frente a Ciudadela.

Según explicó el jefe de la Unidad Regional de Policía, Lucas Cocha, la principal hipótesis es que falleció tras caer desde una altura aproximada de 40 metros.

La familia había informado la desaparición del hombre en la comisaría, aunque antes de que se presentara la denuncia formal el cuerpo fue hallado en la zona.

Por esta razón, se dio intervención a Criminalística, Fiscalía y a la comisaría de Palazzo para avanzar con la investigación.

Por el momento, no hay precisión sobre la fecha en que ocurrió la caída. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa exacta de la muerte y continuar con las diligencias correspondientes.