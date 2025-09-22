El macabro plan de los policías que mataron al jubilado

Por el homicidio hay cuatro detenidos. Se trata de una oficial de la Policía Bonaerense, un agente del Centro de Operaciones municipal y dos vecinos de la zona.

En medio de la conmoción por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco, el hombre de 79 años cuyo cuerpo apareció a la vera de la ruta 9 luego de tres días de búsqueda, se logró la detención de un cuarto sospechoso cuando pretendía huir con destino a la provincia de Misiones.

La causa por el homicidio ya tenía tres detenidos. Uno de ellos es Florencia Ludmila Valentini, una sargento que prestaba servicio en el Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense en Campana. El segundo detenido fue su pareja, Alejo Ezequiel Moreno, que trabajaba como agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ).

En tanto, el tercer detenido es Néstor Irvin Matencio Limache, hombre de nacionalidad peruana que figura en imágenes de las cámaras de seguridad aportadas por el mismo Centro de Operaciones de Zárate. El sospechoso fue señalado como el entregador. Un cuarto sospechoso fue identificado como Lucas Gabriel Lemos.

Hasta el momento los investigadores no descartan ninguna conjetura, aunque la principal hipótesis es que se trató de un secuestro seguido de muerte y el móvil sería económico. La causa fue caratulada por el fiscal Juan Manuel Esperante como “privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado".

Según la reconstrucción de la fiscalía, el miércoles 17 de septiembre por la tarde, Valentini fue hasta la casa de De Francesco, ubicada en la calle Valentín Alsina al 1000 en Zárate. La oficial le dijo que era nuera de un excompañero de trabajo de la víctima, de apellido Moreno, y le dijo que estaban organizando una fiesta en su honor.

Quiso subirlo a su auto, un Volkswagen Gol Trend blanco, pero De Francesco se dio cuenta de la trampa y se negó. Todos estos movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.

Cuatro horas más tarde, Moreno y otros dos sospechosos interceptaron a la víctima en la calle, a pocos metros de su casa, y lo obligaron a subir a un auto Ford Focus gris. Valentini, en tanto, iba detrás de ellos en el Gol blanco, según revelaron fuentes policiales a distintos medios.

Ambos vehículos condujeron hacia un descampado en la zona de Baradero. Habría sido allí mismo donde lo ejecutaron de un disparo en la nuca y le sacaron las llaves de la casa.

Después de las 23.30, volvieron a la casa de Saúl para robarle dinero. Sin embargo, por motivos que se desconocen, no lo hicieron y huyeron.

Al día siguiente, el hermano de la víctima, un hombre de 81 años, realizó la denuncia por la desaparición.

“Lo que pasó hasta ahora es un misterio. Creo que vinieron con la información equivocada, no sabían bien ni dónde se metían porque se equivocaron de entrada”, relató a C5N Néstor, vecino de la víctima, y agregó: “Saúl nunca tuvo problemas con nadie, por eso nos llama la atención de todo lo que sucedió”.