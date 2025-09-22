Mariano Grondona en estado "delicado" y "no se entera de nada"

La compañera de vida del analista político, de 92 años, contó cómo sigue su cuadro desde el accidente cerebrovascular que tuvo en 2012.

Elena Lynch, la compañera inseparable y esposa de Mariano Grondona, habló ante los medios en un día cargado de emociones y sinceridad. Al aire de Puro Show (El Trece), dio detalles de la salud de su esposo. “Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. Igual estuvo internado”, expresó.

Grondona, con sus 92 años, permanece lejos de las cámaras y de los análisis afilados que definieron toda una etapa de la televisión. Se hizo conocido en Tiempo Nuevo, junto a Bernardo Neustadt.

“Él estuvo internado”, explicó Lynch, haciendo hincapié en la gravedad del episodio que se sumó a la secuela persistente del ACV. Pero la decisión fue mantenerlo en casa. “Está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado”, contó sobre quien –ya en su faceta independiente- compartió espacio con Gisella Marziota y Luis Novaresio, entre otros.