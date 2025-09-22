El preocupante posteo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

La situación de Thiago Medina continúa generando una profunda preocupación tanto en su círculo más cercano como en sus seguidores e internautas.

El joven, que alcanzó la popularidad tras su paso por Gran Hermano, sufrió hace poco más de una semana un grave accidente de moto que lo dejó en estado crítico y, desde entonces, permanece internado en terapia intensiva.

Su evolución es seguida con suma atención, ya que se trata de un proceso delicado que se evalúa de manera constante, día tras día. En las últimas horas, quien decidió llevar tranquilidad —aunque también remarcar la complejidad del cuadro— fue Daniela Celis, expareja del mediático y madre de sus dos hijas.

A través de sus redes sociales, la influencer difundió el parte médico más reciente, compartiendo con sus seguidores información oficial sobre el estado de salud del joven. “Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado. Sin drogas para la presión”, explicó en una de sus historias de Instagram, en la que buscó llevar claridad respecto a la evolución del cuadro clínico.

Celis, además, no dudó en subrayar cuál es el órgano que presenta mayor compromiso tras el accidente: “El órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejore”. Sus palabras reflejan tanto la preocupación como la fe con la que la familia y los allegados de Thiago atraviesan este difícil momento.

Daniela Celis actualizó el parte médico de Thiago Medina tras su operación

En la misma publicación, Daniela también se refirió a la intervención quirúrgica a la que fue sometido el joven el pasado viernes, brindando algunos detalles sobre el resultado de la misma. “La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva”, informó, dejando en claro que, dentro de la gravedad, existen aspectos alentadores. Además, volvió a insistir en la importancia del acompañamiento colectivo en este proceso tan doloroso para todos los que quieren a Thiago: “Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Como suele ocurrir en cada actualización, la información no solo fue compartida por Daniela, sino también replicada en las redes sociales por las hermanas del ex Gran Hermano, Camila Deniz y Brisa, quienes se encuentran muy activas acompañando a su hermano minuto a minuto y manteniendo informados a los seguidores que no dejan de enviar mensajes de aliento.

El papá de Thiago también habló sobre la recuperación de su hijo tras la última intervención quirúrgica

Otro de los testimonios que se conocieron en las últimas horas fue el de Julio Medina, padre del joven, quien relató con gran emoción cómo fue el reencuentro con su hijo luego de la cirugía. “No lo podíamos tocar, obviamente, porque recién había salido del quirófano, pero nos dejaron verlo y hablamos”, expresó en diálogo con la prensa.

Visiblemente conmovido, Julio describió la reacción de Thiago en ese momento íntimo y cargado de sentimientos encontrados: “Parece que nos escucha, porque sentí cómo se agitaba”. Finalmente, el papá no dudó en destacar la entereza y la fortaleza que caracterizan a su hijo, aún en un contexto tan adverso: “Es un toro. Un alma de fierro tiene”.