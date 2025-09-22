Delincuentes entraron a la casa de Pampita mientras la modelo está en España

La vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque fue escenario de un robo en las últimas horas, justo cuando la modelo y conductora se encuentra en España por compromisos laborales.

Según trascendió, los delincuentes ingresaron a la propiedad ubicada en la calle Juez Tedín, casi esquina Miguel Cané, y lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte junto a objetos de valor. La información refuerza la hipótesis de que conocían la ausencia de la dueña de casa y planificaron el golpe con precisión.

El hecho fue revelado en primera instancia por el programa Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Desde entonces, la investigación quedó en manos de la Policía de la Ciudad y la Justicia porteña, que trabajan en la recolección de pruebas y no difundieron todavía la suma de lo sustraído para no entorpecer la causa.

La noticia sacudió la tranquilidad del exclusivo barrio porteño, donde residen también otras figuras del espectáculo como Susana Giménez y Marcela Tinayre.

Mientras tanto, Pampita continúa en Europa participando de desfiles y eventos internacionales, donde fue una de las figuras argentinas más destacadas en el show de Carolina Herrera, compartiendo espacio con celebridades como María Becerra, Valeria Mazza, Sebastián Yatra y Luis Fonsi.