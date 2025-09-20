Sabrina Rojas destrozó a Griselda Siciliani con una chicana al aire

La conductora de Pasó en América no se guardó nada y lanzó un palazo feroz contra la actual novia de Luciano Castro.

Sabrina Rojas volvió a dejar en claro que con Griselda Siciliani no existe reconciliación posible. La conductora de Pasó en América sorprendió al aire con un exabrupto feroz, directo y sin anestesia con una frase que cayó como un misil contra la actual pareja de Luciano Castro.

El trasfondo de la historia no es nuevo. Rojas viene arrastrando un profundo malestar con Siciliani desde que supo que la actriz nunca dejó de “buscar” a Castro, incluso cuando ella estaba embarazada. Y aunque el tiempo pasó, la herida sigue abierta: esta vez la rubia se despachó frente a todos en pleno programa en vivo.

La situación se desató mientras Álvaro Navia relataba cómo se había enamorado de Vanina Escudero. Con lujo de detalles, el humorista recordó la primera vez que la vio: “Yo del primer día hasta me acuerdo cómo estaba vestida… Me acuerdo, me volví loco”. Su confesión romántica terminó siendo el pie perfecto para que Sabrina soltara su artillería.

Navia comentó que en aquel entonces no se animó a avanzar porque ambos estaban en pareja. Fue ahí cuando Sabrina, rápida y filosa, lanzó: “Ah… ¡pero qué Siciliani que sos!”. El estudio estalló en carcajadas, mientras Tartu le recordó que estaban en vivo. Ella, divertida, se excusó entre risas: “Pensé que estaba grabado”.

“Del lado de ella había como una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella. Mensaje, mensaje y mensaje. Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”, confesó hace un tiempo, dejando entrever que la actriz quiso meterse en su relación desde hace años.

Con el paso del tiempo, ella confesó que teme que le hayan sido infiel en ese periodo, lo que justifica su enojo constante y el deseo por enfrentarla siempre: “Pero decís: ´Al final, sabía que esto iba a ser así.´ Evidentemente, tuvieron una historia y les quedó ese pendiente. Claramente ha sido una historia de amor que, por distintas cosas de la vida, no se han encontrado y se terminaron encontrando”.

Sin embargo, cabe recordar que hace apenas unos meses, Sabrina señaló que había hecho las paces con Siciliani. “Hoy no tengo problemas. Mis hijos la adoran, adoran a su hija, Margarita (12), que es una genia por todo lo que me cuenta Espe. Ella también me habla muy bien de ella. Se ponen muy contentos cuando van a su casa”, contó la actriz en junio en sus redes.