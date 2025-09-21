"Salud en tu Barrio" atenderá desde el lunes en Km 17

El municipio de Comodoro Rivadavia pondrá en funcionamiento a partir de este lunes 22 de septiembre, y de acuerdo a la demanda del sector, el dispositivo móvil que recorre los barrios con distintas especialidades de salud. Entre las atenciones, que son gratuitas y de manera espontánea, se brindará controles en clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, electrocardiogramas sin necesidad de pedido médico, vacunación, prácticas de enfermería con control de talla, peso y presión arterial, y nutrición.
La población interesada en recibir las atenciones podrá acceder a los turnos, que son otorgados por día a partir de las 08:30, de acuerdo al cronograma de atención de cada especialidad y por orden de llegada. Asimismo, se recuerda que el horario de atención es a partir de las 9 y hasta las 14.
En cuanto a las especialidades, el cronograma para acceder de manera espontánea de lunes a viernes, en el horario de 09 a 14 horas, es el siguiente:
Lunes: Nutrición, vacunación y prácticas de enfermería.
Martes: Pediatría, vacunación y prácticas de enfermería.
Miércoles: Pediatría, Obstetricia, Nutrición, Electrocardiogramas (no es necesario pedido médico), vacunación y prácticas de enfermería.
Jueves: Atención clínica, Obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.
Viernes: Pediatría, Odontología, vacunación y prácticas de enfermería.