Estudiantes accedieron a testeos gratuitos de VIH y Sífilis

Fue en el marco de la jornada Estudiantada III, en el hall central de la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Numerosos jóvenes accedieron al test y recibieron información sobre la prevención de las distintas Infecciones de Trasmisión Sexual.

Este sábado por la mañana y tarde, se llevó a cabo la jornada Estudiantada III “Memoria en Defensa de la Educación Pública”, organizada por la Federación Universitaria Patagónica (FUP), y mediante la labor conjunta de la Secretaría de Salud del municipio de Comodoro Rivadavia y la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Además de los distintos stands y actividades recreativas, la Secretaría de Salud participó con un gabinete para efectuar testeos gratuitos de VIH y Sífilis, dos de las Infecciones de Transmisión Sexual, que se busca prevenir, principalmente en los jóvenes.

En ese sentido, el secretario Jorge Espíndola, quien recorrió el hall central de la universidad, indicó: “siempre estamos acompañando todas las actividades de las instituciones públicas y privadas, y en este caso, la Universidad que es referente en toda la región y en donde transitan muchísimos chicos”.

En cuanto a la importancia de realizarse los testeos de VIH y Sífilis, el funcionario explicó: “estas son dos infecciones que están circulando dentro de la población, y la idea es poder detectar a tiempo y hacer una prevención combinada, es decir, tratar de que ellos, aunque el test les dé negativo, tengan las herramientas para saber de qué se trata y cómo protegerse”.

“Han venido estudiantes de todas las sedes de la provincia a acompañar esta actividad, y hoy sábado realmente hay mucha cantidad de estudiantes prestos para participar a esta actividad de salud”, destacó Espíndola.

La secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter, agregó: “nosotros desde la Secretaria de Extensión y la Facultad, estamos acompañando siempre la organización del movimiento estudiantil, porque nos parece que son el fuego de las universidades que queremos mantenerlo vivo”.

Respecto a la jornada ponderó que en esta oportunidad “estamos con una serie de actividades que incluyen juegos, colecta para donaciones a merenderos y una campaña de testeos de HIV, donde nos está acompañando, como viene haciendo cotidianamente, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia”.