Oficial de la PFA fue hallado muerto y detuvieron a otro uniformado

La víctima fue identificada como Guido Viñarro, de 29 años. La Justicia investiga el hecho como un posible homicidio luego de que peritajes contradijeran la versión inicial de su compañero, también policía federal, quien quedó bajo detención preventiva.

Un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Montserrat y el caso comenzó a investigarse como un posible homicidio. Por el hecho, su compañero de vivienda, también integrante de la fuerza, quedó detenido de manera preventiva.

La víctima fue identificada como Guido Viñarro, de 29 años, cuyo cuerpo apareció el viernes en un inmueble cercano al Departamento Central de la PFA. Según declaró su compañero, el joven habría sufrido un accidente mientras limpiaba sus armas reglamentarias. Sin embargo, peritos de la Policía Científica detectaron rastros de violencia que desmintieron ese relato.

Ante esas contradicciones, la fiscalía ordenó la detención del compañero del oficial y dispuso nuevas pericias para precisar las circunstancias del hecho. Fuentes judiciales confirmaron que la causa pasó a investigarse bajo la carátula de homicidio, lo que marca un giro en la pesquisa.

Mientras avanza la investigación, la familia de Viñarro afronta el dolor de su pérdida y busca reunir fondos para trasladar el cuerpo a su ciudad natal, Puerto Piray, Misiones. “Cualquier aporte será de gran ayuda y será recibido con mucho agradecimiento”, expresaron allegados a través de un comunicado.

En redes sociales, familiares y amigos despidieron al joven oficial con mensajes de afecto y pedidos de justicia. “En paz descanses Guido... Tan humilde y muy trabajador, ejemplar como persona. Mi más sentido pésame a la familia Viñarro”, escribió un allegado en Facebook. Otro expresó: “Que sea justicia, amigo. El pueblo, tus amigos/as y familiares estamos conmovidos por la triste noticia”.