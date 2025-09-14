Para defender a Karina, desautorizan a Javier

El presidente avaló la campaña que desplegaron los karinistas para afirmar que su hermana es su sostén humano y político.

Los libertarios lanzaron una insólita campaña para defender a Karina Milei en medio del escándalo de las coimas, en la que admiten abiertamente que el presidente no puede funcionar sin la hermana.

Por medio de una intensa catarata de tuits en redes, tanto de los trolls como de funcionarios karinistas como Santiago Oría, los libertarios quisieron instalar que "sin Karina no hay Milei".

"Javier es Karina, Karina es Javier", es el título del posteo del cineasta presidencial. "No hay fenómeno Milei, no hay La Libertad Avanza, no hay Presidencia y no hay revolución liberal de derecha sin Karina Milei", dice Oría.

No sin una cuota de negligencia, Oría pegó al presidente a la suerte de Karina, acorralada por el caso de las coimas que destapó Diego Spagnuolo y por la paliza que recibió La Libertad Avanza en la provincia bajo su conducción.

"Ella es la persona que más cuida y seguirá cuidando al Presidente, no solo en lo institucional sino también en lo humano, garantizando que pueda llevar adelante su misión sin distracciones ni vulnerabilidades", publicó el troll Escuela Austríaca, que fue retuiteado por el propio Milei.

Es una manera de admitir que el presidente no puede ejercer la presidencia de manera normal si no tiene a la hermana a su lado. De hecho, Milei está muy nervioso por los pedidos para que corra a Karina, ya que cree que en realidad lo están atacando a él.

La explosión del caso de las coimas y la derrota catastrófica en la provincia dividieron a las propias bases libertarias. Como se puede ver públicamente en las redes, un sector pide abiertamente correr a la secretaria general de la presidencia de la toma de decisiones. Eso es un mero reflejo de la interna de carne y hueso que se vive en la Rosada: no sólo Santiago Caputo, sino otros funcionarios importantes piden sacar a la hermana del centro del gobierno.

Lo sucedido en los días posteriores a las elecciones va en sentido contrario: Karina creó una mesa para licuar el poder de Caputo en la campaña, ascendió a Lisandro Catalán como ministro político y reporta a su ala y siguió al frente de la campaña libertaria con un acto timorato en Tucumán junto a Martín Menem, otro de los apuntados por la crisis del gobierno.