Gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Chubut

Mandatarios provinciales que integran el frente compartieron una foto en clave política el viernes, en la Exposición Rural de Río Cuarto. También anunciaron futuros encuentros en el marco de la campaña de las elecciones legislativas. El próximo se realizará el 30 de septiembre en Chubut.

El frente Provincias Unidas -integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) - busca fortalecerse de cara a las elecciones legislativas de octubre. Tras un reciente encuentro en Río Cuarto, y en medio del nacimiento de la Mesa Federal desde Casa Rosada, los jefes provinciales anunciaron el calendario de próximas cumbres antes de la cita electoral.

En ese sentido, oficializaron que la próxima reunión tendrá lugar en Chubut el 30 de septiembre. Posteriormente, se encontrarán en la provincia de Jujuy el 9 de octubre, y el último encuentro previo a los comicios será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de octubre.

El frente se conformó en un marco en el que el presidente Javier Milei vetó la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, la cual había sido impulsada por todos los gobernadores en su conjunto. Esta decisión acrecentó la tensión entre el mandatario y los representantes provinciales.

La oficialización del calendario de encuentros se llevó a cabo desde las redes sociales oficiales del frente Provincias Unidas, donde publicaron las fechas acompañado de un texto que afirma: "Al unirnos somos más. Un camino que vamos a recorrer junto a los argentinos, con sentido común, sensatez y unidad".

LA REUNIÓN EN CORDOBA

Parte de los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) compartieron este viernes una foto en clave política en medio de los chispazos con Javier Milei, quien busca reencauzar el diálogo con los distritos tras la dura derrota libertaria en las elecciones bonaerenses. Uno de los ausentes fue Torres ya que tenía comprometida su agenda de antemano con actividades en Comodoro Rivadavia.

El encuentro del viernes en Córdoba tuvo lugar en la Exposición Rural de Río Cuarto, con el mandatario de esa provincia, Martín Llaryora, como maestro de ceremonias. Fue la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional.

Además de Llaryora, asistieron al evento Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien encabeza la boleta a diputados nacionales de Provincias Unidas en el distrito. Los únicos ausentes fueron Torres –como se mencionó- y el santacruceño Claudio Vidal, también con actividades comprometidas de antemano.