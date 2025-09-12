Macharashvili e Iturrioz analizaron planes de seguridad

El intendente comodorense se reunió con el ministro provincial de Seguridad, quien brindó detalles acerca del operativo denominado “Viento Blanco”, que derivó en el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes y armas, entre otros elementos. Además, se analizaron estrategias para reforzar la tarea conjunta entre el municipio y la provincia en materia de seguridad.

El encuentro se desarrolló este viernes, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario municipal de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; y el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha.

Durante la reunión, el ministro informó al jefe comunal sobre la labor efectuada por la Policía del Chubut en el denominado operativo “Viento Blanco”, el cual, tras cinco meses de investigación, derivó en el secuestro de una gran cantidad de cocaína, armas, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos, además de la detención de cuatro personas.

Al respecto, Macharashvili remarcó que este procedimiento “representó uno de los golpes más importantes al narcotráfico en nuestra región en los últimos tiempos y esto se debe a la gran labor de la Policía del Chubut, que estuvo meses llevando adelante la investigación para arribar a estos resultados”.

“Es fundamental seguir trabajando para terminar con este flagelo que es el narcotráfico, que afecta a la sociedad en todo el país y en el mundo, no solo en nuestra provincia. Debemos hacer todo lo posible para alejar a los chicos de las drogas y operativos como el de las últimas horas significan un pasito más hacia el objetivo”, sostuvo el intendente.

ESFUERZO CONJUNTO

El secretario Miguel Gómez manifestó que, durante el encuentro, “se delinearon algunos aspectos inherentes al trabajo en conjunto que desarrolla la Municipalidad con la Policía de la provincia, ayudándose en materia de seguridad. Entre otros aspectos, se conversó sobre la próxima inauguración de la Comisaría de Km. 8 y la posibilidad de contar con dependencias policiales en el barrio 30 de Octubre y Fracción XIV”.

En esa línea, indicó que la idea “es continuar fortaleciendo el trabajo conjunto en materia de seguridad, aceitando la labor en equipo, contar con una comunicación fluida y, sobre todo, potenciar la ayuda mutua en beneficio de la comunidad”.

Finalmente, el funcionario señaló que el intendente Othar Macharashvili “está comprometido con la seguridad pública, poniéndose a disposición en todo momento ante cualquier requerimiento. Desde el municipio, continuaremos trabajando y velando por la seguridad de todos los comodorenses, acompañando a la Policía del Chubut cuando sea necesario”.