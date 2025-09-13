Francos: "nacionalizar la elección de Buenos Aires fue un error"

El jefe de Gabinete fue autocrítico con el mensaje que el Gobierno nacional recibió el domingo pasado en las urnas. Pero le restó importancia a la racha alcista que vivió el mercado cambiario luego del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. De cara al 26 de octubre, el funcionario aseguró que la gente deberá "decidir si le dan el apoyo al presidente Milei para que sigan las reformas".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó un análisis sobre los resultados electorales del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza perdió por más de 14 puntos ante Fuerza Patria. En ese sentido, aseguró que la nacionalización de los comicios "fue un error".

Sin embargo, le restó importancia a la racha alcista que experimentó el dólar en el mercado cambiario luego del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Respecto a las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre, donde se renovarán parcialmente las bancas en el Senado y en Diputados, funcionario aseguró que la gente deberá "decidir si le dan el apoyo al presidente (Javier) Milei para que sigan las reformas".