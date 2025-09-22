Nuevos tiroteos en el barrio Ceferino entre grupos antagónicos

El jefe de la Seccional Cuarta, Walter Cornelio, confirmó que la Policía intervino tras denuncias de vecinos por detonaciones de armas de fuego. Aunque los dueños de la vivienda implicada no radicaron denuncia, se inició una investigación de oficio.

El jefe de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia, comisario Walter Cornelio, se refirió a los episodios de violencia registrados en el barrio Ceferino durante la noche del domingo. “Estimamos que los tiroteos se dan entre grupos antagónicos”, señaló en declaraciones radiales.

De acuerdo con el parte policial, alrededor de las 21:30 horas se reportaron detonaciones de armas de fuego en una vivienda ubicada en la intersección de Benito Lynch y Florencio Sánchez. Vecinos del sector alertaron sobre la situación y manifestaron que no sería la primera vez que ocurren hechos similares en ese domicilio.

Cornelio explicó que, si bien los propietarios de la casa no realizaron una denuncia “por motivos personales”, la Policía inició actuaciones de oficio y trabaja junto a la Unidad Regional para esclarecer lo sucedido.

“Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos son los vecinos quienes terminan siendo víctimas de estos hechos”, advirtió el comisario, al tiempo que aseguró que continúan las tareas para identificar a los responsables.

Finalmente, Cornelio expresó su preocupación por la disponibilidad de armamento en la ciudad: “Sabemos que en Comodoro hay una gran cantidad de armas y municiones circulando en la calle”.