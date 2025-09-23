Macharashvili visitó la planta de reciclaje de caucho en Caleta Olivia

El intendente Othar Macharashvil visitó este martes a la mañana las instalaciones de la empresa COPESA. Estuvo acompañado por sus pares de Caleta Olivia y Rada Tilly, Pablo Carrizo y Mariel Peralta, respectivamente; el gerente general de la firma, José Luis Benítez; y funcionarios de los gobiernos del Chubut y Santa Cruz.

Cabe destacar que en sus plantas COPESA brinda servicios de tratamientos de residuos de diferente índole, entre ellos neumáticos en desuso que posteriormente se reutilizan para la fabricación de pisos seguros, usualmente utilizados en plazas y espacios públicos. Asimismo, efectúa tratamiento de residuos provenientes de la minería y de la industria petrolera.

En alusión a la recorrida, Macharashvili afirmó que la planta de reciclaje de caucho “es muy interesante por el tratamiento y la disposición de los neumáticos fuera de uso, que tiene una doble vía: por un lado, sacarlos de circulación y por el otro, reutilizar el material, reduciendo notablemente el impacto en el medio ambiente. Esto repercute favorablemente, generando mano de obra calificada y aportando a la economía circular”.

“Los neumáticos, como muchos otros residuos urbanos, deben ser tratados y se les debe dar una disposición final correcta; en este caso, se traduce en material que puede ser reutilizado para diversos fines”, sostuvo el intendente.

En cuanto a la inversión y a la propuesta ecológica, expresó su reconocimiento “porque se trata de una familia que sigue apostando al desarrollo de la Cuenca del Golfo San Jorge”.

Asimismo, indicó que tanto con el gobernador Claudio Vidal, como con el jefe comunal de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, “tenemos contacto permanente”, a la vez que recalcó que “generamos un vínculo fuerte con los intendentes de la zona costera, desde Viedma hasta Río Gallegos. La idea es seguir trabajando en los desarrollos que nos competen e interrelacionarnos con temáticas comunes, entendiendo que nadie se salva solo”.

VALORACION DE LA VISITA

En tanto, Carrizo puso en valor la visita de Macharashvili y el recorrido que realizó por la planta más importante dentro del desarrollo en lo que tiene que ver con la industria, no solo de la ciudad, sino de la provincia de Santa Cruz.

“Este proceso de producción con el reciclaje de cubiertas, es un proyecto ambicioso desarrollado por COPESA, que instaló una planta de estas características para darle disposición final a todo lo relacionado con la minería y el petróleo”.

“Antes, la disposición final se realizaba en otra provincia, pero pudimos revertir la situación y hoy se efectúa en Santa Cruz, generando un valor importante como son los cauchos que se pueden utilizar en los distintos espacios dentro de una ciudad. Como intendente patagónico, buscamos alternativas a las actividades productivas de la región, entendiendo que estamos en un contexto muy complicado a nivel nacional”, sostuvo Carrizo.