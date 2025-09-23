Comenzaron tareas de reparación en paseos costeros

Este martes, personal municipal de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación inició trabajos de reacondicionamiento y refacción en los paseos costeros de los barrios Centro, Km. 3 y Presidente Ortiz.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que con el propósito de acondicionar los espacios públicos en vísperas de la época estival, “se van a levantar y reemplazar los bancos que están rotos y también se cambiarán las baldosas sueltas”. Asimismo, informó que las cuadrillas continuarán con el mural del extremo norte y el pintado de las barandas para ponerlas en condición.

En relación al cronograma de intervención, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, afirmó que las tareas se extenderán aproximadamente por una semana y media. “Inicialmente vamos a estar finalizando con todos los trabajos que abarcan limpieza, saneamiento y arreglos de los juegos aeróbicos del paseo costero, para luego continuar con los trayectos de Km. 3 y Km. 5”, expresó el funcionario.

Asimismo, indicó que en el paseo costero de Presidente Ortiz “se repararon los cables soterrados de las luminarias, por lo que ya quedó iluminado, brindando seguridad y tranquilidad a los vecinos y a quienes realizan actividad física diariamente en el lugar”.