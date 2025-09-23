El Municipio financiará el 50% de la obra de descarga al mar

El intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, acompañados por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, suscribieron este martes el convenio específico de la obra “Descarga al mar”.

Al respecto, el titular de la cartera de Infraestructura indicó que “luego de haberse firmado el convenio marco general, hoy se procedió a la rúbrica del convenio específico que permite avanzar con la licitación propiamente dicha. Desde el Municipio hicimos una renovación ambiental y las elevaciones del pliego técnico de obra, que era con lo que nos habíamos comprometido en la firma anterior, por lo que provincia ya estaría en condiciones de llamar a licitación”.

imagen

“Se trata de una obra que llevamos en conjunto con Provincia, donde el 50 por ciento la financia el Municipio de Comodoro Rivadavia y la otra mitad el Estado provincial. Mientras que la licitación la ejecutará el gobierno de Chubut y la inspección se realizará desde el Estado Municipal”, especificó Ostoich.

En cuanto a los plazos del llamado a licitación, el funcionario sostuvo que “la idea es que se licite lo más rápido posible”, al tiempo que resaltó que lo que debía presentar el Municipio se encuentra al día, “por lo que, a partir de ahora, depende más de Provincia que de nosotros”.

Es importante mencionar que el conducto pluvial que se extenderá desde la intersección de las avenidas Chile y Roca, y continuará a lo largo de La Nación, Francisco Behr y Casimiro Pella, hasta su desembocadura en la zona costera del barrio Stella Maris, tendrá una longitud total de 1300 metros.

OTRA OBRA EN RUTA 3

El pliego de la obra del sistema modular de la Ruta N° 3 y enrocado del sector del mar ya salió a la venta e incluye el mantenimiento de la vía nacional dentro del ejido municipal y el enrocado del talud de dicha arteria a la altura del cenotafio, que en su momento se desmoronó y hoy se busca ejecutar la obra de protección costera para darle sustentabilidad.

“Anteriormente se tenía que hacer responsable Nación, ya que siempre fue su jurisdicción, pero ante la falta de financiamiento y el deterioro de la trama vial el Municipio gestionó ante Provincia”, explicó Ostoich, añadiendo que “la obra que lleva adelante provincia tiene un presupuesto estimativo de 8 millones de pesos”.