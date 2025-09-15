Concluyó el mejoramiento urbano y estructural del pasaje Henning

La vía une las calles San Martín y Sarmiento. Los trabajos permitirán mejorar la circulación de los vecinos y a su vez controlar el desmoronamiento del terreno.

En el marco del plan de mejoramiento urbano que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos llevó adelante una intervención integral en el pasaje Henning, el cual conecta la calle San Martín y Sarmiento en la zona céntrica de la ciudad.

La obra contempló la construcción de un muro de contención, la consolidación de instalaciones sanitarias de cloaca y agua, así como la ejecución de una escalinata de gran desarrollo que salva un desnivel de más de cuatro metros y una nueva vereda de conexión con calle Sarmiento. Los trabajos se suman a otras tareas similares que se realizaron en los barrios Pietrobelli, Ceferino y Moure.

En referencia al tema, el secretario de la cartera, Fernando Ostoich, destacó que “la intervención responde a un pedido histórico de una barriada muy antigua, donde el Municipio está presente dando respuestas concretas a demandas que venían postergadas”.

“El pasaje Henning es un sector de gran tránsito peatonal que presentaba riesgos para los vecinos, ya que los accesos eran precarios y en muchos casos improvisados. Con esta obra, no solo garantizamos seguridad, sino también un mejor vínculo urbano en un área céntrica muy transitada”, consideró.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Luis Romero, explicó que “se ha hecho un muro de contención para darle solidez a la reestructuración del pasaje. La segunda y última etapa de los trabajos incluyó la construcción de una escalera importante, ya que los vecinos utilizaban un desnivel de tierra de más de cuatro metros con escalones improvisados, lo que generaba mucha inseguridad”.

“También -agregó- se realizaron tareas de reestructuración de instalaciones de cloaca y agua en conjunto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, para luego consolidar la vereda y la escalinata que conecta hasta calle Sarmiento”.

De esta forma, el Municipio continúa trabajando en distintos sectores de la ciudad, recuperando espacios urbanos, garantizando accesibilidad y mejorando la seguridad, con obras de diferentes escalas que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.