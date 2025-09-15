Cortan el agua en cuatro barrios de zona norte

Desde este lunes a las 20 -por 24 horas- en los barrios Km. 14, Km. 17, Km. 18 y Centenario.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 15 de septiembre, a partir de las 20 horas y por un lapso estimado de 24 horas, se llevará adelante un corte programado en el suministro de agua potable que afectará a los barrios Km. 14, Km. 17, Km. 18 y Centenario, en la zona norte de la ciudad.

La interrupción responde a trabajos de mantenimiento en el subacueducto Manantiales Behr, que abastece a esos sectores.

Desde el Departamento de Saneamiento de la prestadora y el área de Sistema de Acueductos y Acuíferos solicitaron a los vecinos hacer un uso racional de las reservas domiciliarias hasta tanto se restablezca el servicio.