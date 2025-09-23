Conducido por Mariano Iúdica y con una mesa plagado de libertarios, el histórico programa terminó cuarto en la franja entre canales de aire.

El fallido debut de Polémica en el Bar, con su mesa de libertarios

El histórico programa Polémica en el Bar, creado por Gerardo Sofovich, volvió a la televisión con la conducción de Mariano Iúdica y un extenso número de panelistas, pero con alarmantes cifras de rating para América TV.

El ciclo, que mantuvo su esencia de debates y humor, presentó una mesa renovada, con figuras de distintos ámbitos. Entre los panelistas se encontraban el economista Carlos Maslatón, el youtuber Emanuel Danann, el actor Nazareno Casero y la periodista Marina Calabró, entre otros.

Este lunes también estuvieron el director de cine y referente libertario, Diego Recalde; y los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique y Gabriel Anello.

El humorista Freddy Villarreal también fue parte del programa, regresando a la televisión con su clásico personaje de "Figuretti".

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el debate sobre la situación económica del país. Los panelistas analizaron el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina y la baja del dólar, lo que generó un intenso intercambio de opiniones.

Como parte del segmento humorístico, un imitador sorprendió a la audiencia con una parodia del presidente Javier Milei, pese a la mayoría de invitados simpatizantes del Gobierno libertario que coparon la mesa del programa.

Cómo le fue en el rating al nuevo Polémica en el Bar

En el día de arranque, el nuevo Polémica en el Bar tuvo pisos de solo 0,9 puntos de rating, con picos de 1,1 en lo que se interpretó como un más que flojo debut, muy lejos de lo esperado.

América TV, que modificó parte de la programación para este regreso, fue cuarto en la franja entre canales de aire, perdiendo incluso con El Nueve, que por momentos lo duplicó en audiencia, de acuerdo con los datos difundidos por El Laucha y otras cuentas que brindan el rating.