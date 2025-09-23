Otro tiroteo alarmó también a vecinos de Isidro Quiroga

Se escucharon al menos 14 detonaciones el domingo a la noche. Los vecinos piden mayor presencia policial ante el aumento de intentos de robo y usurpación de viviendas.

La noche del domingo se vio alterada en el barrio Isidro Quiroga, en la zona conocida como Ñiaco, cuando vecinos denunciaron haber escuchado una serie de disparos en la zona de calle Mariano Rodríguez, entre avenida Lisandro de la Torre y Cabo Benítez. A esa misma hora se producía otro enfrentamiento a tiros en el barrio Ceferino.

De acuerdo con los testimonios, las detonaciones en las 1311 Viviendas comenzaron pasadas las 22:00 y se contabilizaron alrededor de 14 disparos, lo que generó temor y preocupación entre los habitantes del sector.

"Podría haber ocurrido una tragedia", señalaron vecinos en comunicación con El Patagónico, quienes además denunciaron un incremento en los intentos de robo y la presencia de individuos merodeando por los techos de las casas, presuntamente con el objetivo de ingresar a las viviendas o usurparlas.

Ante la situación, los residentes exigieron mayor seguridad y patrullajes preventivos para evitar que estos episodios se repitan. En el lugar tiene jurisdicción la Seccional Quinta.