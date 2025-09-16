Avanzan las obras de agua y cloaca en barrio Saavedra y suman mejoras viales

Más de 40 familias de la manzana 75 serán beneficiadas con la ampliación de las redes de agua potable y cloacas. Además, se ejecutan trabajos en la intersección de Avenida Estados Unidos para reforzar la seguridad vial.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en marcha dos obras clave para los vecinos de barrio Saavedra: la ampliación de las redes de agua potable y cloacas en la manzana 75, un proyecto que beneficiará de manera directa a más de 40 familias del sector.

Según informó la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, la intervención contempla la instalación de más de 350 metros de cañería para la red de agua, con 43 conexiones domiciliarias y dos válvulas nuevas. En paralelo, se ejecutan más de 427 metros de cañería para la red cloacal, con 37 conexiones y siete bocas de registro.

El secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, destacó que se trata de una “demanda histórica” de los vecinos. “Con estas ampliaciones garantizamos servicios básicos que son fundamentales para la salud, el bienestar y el desarrollo urbano de la zona”, señaló.

Además, se realizan tareas viales en la intersección de Avenida Estados Unidos, Colonos Galeses y Figueroa Alcorta. Los trabajos incluyen demarcación de sendas peatonales, construcción de vados accesibles, instalación de un reductor de velocidad y sellado de juntas para prevenir fisuras en el pavimento durante el invierno.

“Más de 40 familias se verán directamente beneficiadas, pero el impacto es aún mayor porque estamos invirtiendo en infraestructura que mejora las condiciones de vida de toda la comunidad”, agregó Ostoich.