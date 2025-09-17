Hay mantenimiento y limpieza de espacios públicos

Las cuadrillas municipales intervienen los espacios públicos a través de tareas de poda, arreglo de calles internas y pintura en el Cementerio Oeste.

Desde este lunes, el personal municipal de la Subsecretaria de Mantenimiento y Conservación lleva adelante tareas de limpieza, poda, pintura y saneamiento general en distintos lugares que son utilizados a diario por la comunidad.

En principio, las cuadrillas se abocaron a la poda de más de 150 árboles en el Cementerio Oeste. Además, se arrojó ladrillo molido en las calles internas para mejorar el tránsito y una vez finalizada toda la limpieza del lugar, se hará el pintado correspondiente.

En relación al mantenimiento del camposanto, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, afirmó que por orden del secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, “armamos el diagrama de los trabajos porque se nos viene el Día de la Madre. El cementerio es un lugar bastante sensible, así que tenemos que dejarlo en condiciones porque la gente grande y de mediana edad va de forma permanente y constante”.

Respecto de los trabajos para embellecer el lugar, detalló que “se realizó la poda interior en su totalidad y además se están acomodando las calles esparciendo ladrillo que absorbe la cantidad de tierra gredosa que tenemos y se comenzó a cortar nuevamente el pasto para dejarlo en condiciones”, al tiempo que puntualizó que “al finalizar todos los trabajos de mantenimiento se hará el pintado de cordones, bancos y canillas”.

SANEAMIENTO EN KM 3

En forma paralela, las cuadrillas municipales se desplegaron a lo largo de la avenida Fray Luis Beltrán, entre la calle Gallardo Rodríguez y la Plaza de Saavedra, para sanear el lateral más ancho donde se acumula una gran cantidad de basura y arbustos silvestres de gran tamaño. “Hicimos un saneamiento de toda esa zona, dado que se viene la época estival y tenemos que tener en condiciones los espacios públicos. Es el puntapié inicial para ir mejorando todos los distintos lugares para que la gente lo disfrute”, concluyó Correa.