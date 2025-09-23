Concluyó la obra del colector cloacal en Acceso Sur y Cordón Forestal

La SCPL finalizó la construcción del colector cloacal en la calle Código 748, una obra realizada con financiamiento municipal en el marco de un convenio específico. Esta infraestructura permitirá incorporar a los barrios Acceso Sur y Cordón Forestal al sistema cloacal de la ciudad, beneficiando a más de 2.000 familias.

La obra contempló la instalación de 2.160 metros de cañería, la ejecución de 39 bocas de registro y el enlace con el colector existente en la intersección de avenida Chile y la calle Padre Corti. Los trabajos incluyeron además cruces de canales pluviales y de un subacueducto, lo que representó un desafío técnico muy significativo.

“Es una obra muy importante porque se trata de un sector con napas muy saturadas, donde los pozos ciegos se llenan rápidamente y generan problemas de saneamiento. Con este colector, asumimos el compromiso, junto al Municipio, de dar una solución estructural a las familias que viven en este sector, mejorando sustancialmente su calidad de vida”, destacó Matías Acuña, jefe del Servicio de Saneamiento de la SCPL.

ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO URBANO

El proyecto no solo brindará respuesta a los vecinos actuales de Fracción 14 prima y Fracción 15, sino que también permitirá acompañar el crecimiento urbano de la Zona Sur de Comodoro. “En un futuro y con obras complementarias, esta infraestructura dará servicio a nuevos loteos, tanto de Bella Vista Sur, Petroleros, entre otros, acompañando la expansión de la ciudad”, explicó Acuña.

En este sentido, este nexo cloacal fue ejecutado dentro de los 120 días estipulados, plazo que establecía el convenio. Al respecto, Acuña resaltó el compromiso y la capacidad técnica del equipo de la Cooperativa: “hay que destacar el trabajo de los profesionales y operarios de la oficina técnica de Saneamiento de la SCPL que confeccionaron y ejecutaron el proyecto de esta obra porque contamos con un plantel que tiene la capacidad para llevar adelante tareas que son tan importantes para Comodoro”.