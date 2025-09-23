El colectivo artístico independiente que promueve el arte joven y emergente de la región abrió la inscripción para su nueva edición. La convocatoria estará vigente hasta el 2 de noviembre y está destinada a artistas de todas las disciplinas.

Bien del Sur anuncia su 8ª edición e invita a artistas a participar de la convocatoria

El movimiento Bien del Sur, un colectivo autogestivo creado para visibilizar y poner en valor el arte independiente del sur, anunció el lanzamiento de su 8ª edición, con una convocatoria abierta para artistas de diversas disciplinas.

El proyecto busca fortalecer la escena cultural local mediante espacios de encuentro que propicien el intercambio de saberes y experiencias, así como la ampliación de redes entre artistas jóvenes y emergentes.

“Somos un movimiento creado por y para artistas, con el compromiso de promover, difundir y hacer crecer las expresiones artísticas del sur”, destacan desde la organización.

CONVOCATORIA Y REQUISITOS

Para participar, los interesados deberán enviar un proyecto o material en formato PDF, acompañado de un texto de una carilla con datos personales, intereses artísticos, proyectos realizados o en desarrollo, una breve biografía (para difusión en caso de ser seleccionados) y la información de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico).

El cierre de la convocatoria será el 2 de noviembre, mientras que la notificación a los artistas seleccionados se realizará durante la primera semana de ese mes, vía correo electrónico.

Los proyectos deben enviarse al mail [email protected]. Además, el colectivo mantiene comunicación a través de Instagram (@biendelsurarte) y teléfonos de contacto de sus organizadoras 2974364524 (Agustina) o 2974004013 (Martina).

“Invitamos a artistas, público y colaboradores a ser parte de este movimiento y a acompañarnos en la tarea de seguir haciendo crecer el arte del sur”, expresaron.