Se debate el futuro de las cuencas convencionales

El 3 de octubre, en el marco de la Expo Industrial, habrá un espacio central de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la Cuenca del Golfo San Jorge.

En el marco de la 11° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, el viernes 3 de octubre, de 10 a 18 horas, se conformará un espacio de reflexión y análisis denominado “El Futuro de las Cuencas Convencionales”, que tendrá como objetivo abordar desde diferentes puntos la situación actual de la Cuenca del Golfo San Jorge y su proyección dentro del campo de la transición energética.

Los diversos paneles y conferencias que se desarrollarán en el Predio Ferial abordarán temáticas claves como geología y horizontes productivos; transformación digital aplicada a procesos productivos; cambios tecnológicos en empresas regionales y las estrategias para extender la vida útil de yacimientos maduros, considerando la opinión de los actores.

DEBATES Y LA NECESIDAD DE CONSENSOS

Al referirse a la propuesta, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó que “trabajamos para que la Expo sea también una plataforma de debates y nuevos consensos sobre el desarrollo. Estamos convencidos de que es necesario una nueva generación de políticas públicas surgida del diálogo de las empresas con la investigación y la innovación tecnológica. Vivimos en un territorio en aguda transformación que siente el riesgo sobre el desarrollo, el empleo y la inclusión. Es por ello que vamos a abordar con decisión los desafíos con una agenda precisa, basada en argumentos técnicos y nuevos acuerdos políticos”.

En este sentido, el funcionario subrayó la importancia de que la Expo sea un espacio de diálogo multisectorial que gire en torno a la transición energética global y a la situación particular de los hidrocarburos convencionales que pueden y deben ser un punto de encuentro entre universidades, empresas, trabajadores y el Estado.

“Nuestra tarea es garantizar que ese intercambio, se traduzca en proyectos concretos, capaces de sostener la competitividad y preparar a la región para las demandas familiares de empleo y los cambios de un mundo que requiere de energías cada vez más limpias y eficientes”, apuntó Zárate.

La jornada cerrará con una Mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios, lo que permitirá articular las conclusiones de los paneles con nuevos diseños de políticas públicas.

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, reafirmando la vocación de la Expo como espacio abierto al conocimiento, la innovación y el futuro productivo de la región.