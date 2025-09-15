YPF inició nuevos trabajos de exploración en Palermo Aike

Con la presencia del gobernador Claudio Vidal y dirigentes de gremios petroleros y de la UOCRA, YPF comenzó la construcción de tres locaciones en la formación Palermo Aike.

La compañía tiene previsto invertir 200 millones de dólares en el nuevo emprendimiento ubicado en la Cuenca Austral, el cual constituye un paso clave que empleará mano de obra y proveedores santacruceños, consolidando a la provincia como un polo energético nacional

Las tareas iniciales abarcan el movimiento de suelos y la construcción de accesos en los permisos La Azucena y El Campamento Este.

Los trabajos demandarán personal jerárquico y operarios de UOCRA de distintas localidades, con la previsión de aumentar la contratación de trabajadores y proveedores locales a medida que avance la obra.

AIKE2

Al respecto, el gobernador Vidal destacó que “estamos en lo que va a ser el comienzo de parte del yacimiento de Palermo Aike. Son tres locaciones que van a demandar mucho trabajo, y esta operación es enorme”.

Subrayó además que “algunos dijeron equivocadamente que tres pozos no eran nada, pero la verdad es que tres pozos exploratorios tienen un costo enorme y pueden marcar la diferencia entre el antes y el después para nuestra provincia”.

Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, sostuvo que “éste es un hito para el futuro energético de Santa Cruz. La exploración de Palermo Aike nos permitirá diversificar la matriz productiva y posicionar a la provincia como uno de los polos estratégicos de energía del país”.

Con este inicio de actividades, Santa Cruz da un paso decisivo hacia la consolidación de Palermo Aike como uno de los proyectos de mayor proyección en hidrocarburos no convencionales de la Argentina.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz