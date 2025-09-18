Presentan el libro Cultura y transformaciones. Identidades y memorias colectivas

La obra, coordinada por Susana González y Beatriz Escudero, reúne reflexiones y testimonios sobre cultura, memoria e identidades en tiempos de pandemia. La actividad se realizará el martes 23 de septiembre a las 18 en el Centro de Información Pública.

La Secretaría de Extensión Universitaria y la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) invitan a la presentación del libro Cultura y transformaciones. Identidades y memorias colectivas, que tendrá lugar el martes 23 de septiembre a las 18:00 en el Centro de Información Pública (CIP).

La publicación, coordinada por Susana González y Beatriz Escudero, es el resultado de un trabajo colectivo que reúne reflexiones, testimonios y análisis sobre los procesos culturales y sociales en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19.

El libro se organiza en cuatro capítulos que abordan distintos ejes: Artes, libros y pandemia; Memorias regionales: el libro como artefacto cultural en la historia; Itinerarios de escritores y lectores y Políticas culturales: desafíos en escenarios de ampliación de derechos.

La iniciativa surge del proyecto “Arte en pandemia”, seleccionado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través del Programa Universidad, Cultura y Comunidad. Entre los autores se encuentran Daniel Pichl, Andrés Cursaro, Rubén Gómez, Liliana Peralta, Cristina Nieva, Gabriel Carrizo, Patricia Domínguez, Sandra Feldman, Claudia Asorey, Susana Díaz, Mariana Cerdeira, Graciela Ciselli y Marcelo Hernández, con prólogo de Jorge Spíndola.

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día de las Bibliotecas Populares y cuenta con la organización de la Dirección de Cultura de la UNPSJB, el Programa Cultura y Educación y la Editorial Universitaria de la Patagonia (EDUPA).