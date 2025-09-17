El mapa de calles donde trabaja el municipio

El acento está puesto en calle 10 de Noviembre y en los barrios Ciudadela y La Floresta, entre otros de zona norte y sur.

En el marco del plan de mejoras en espacios públicos que propicia la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Subsecretaría de Vialidad Urbana intensificó el trabajo de mantenimiento vial en los diferentes barrios de la ciudad.

El responsable del área, Walter Navarro, explicó que se apela a un nuevo esquema organizativo. “Estamos comenzando a trabajar un poco más en cuadrícula, un sistema que en su momento dio buenos resultados; así que ahora estamos poniendo a todos los equipos juntos en los distintos barrios. Vamos a comenzar por la zona sur y, posteriormente, avanzar en zona norte, pero queremos recuperar gran parte de la trama vial, tal como es la intención del intendente”.

En ese marco, el funcionario destacó que el Municipio está recuperando equipamiento vial con el apoyo de diferentes sectores, entre ellos el Ejército Argentino “que nos está dando una mano con los mecánicos”. En ese sentido, confirmó que ya se pusieron en marcha varias máquinas, “lo que nos permite planificar un cambio en conjunto, así que estamos agradecidos”.

Esta semana los trabajos se concentraron en avenida 10 de Noviembre, en Ciudadela y en el barrio Padre Juan Corti, donde se realizaron tareas de mantenimiento vial.

Además, se está trabajando en el barrio La Floresta, en la zona de Carlos Gardel y en sectores de Kilómetro 8 por donde circula el transporte urbano de pasajeros, como es el caso de la calle Base Melchor.