Cambios en los lugares de votación generan confusión

Aunque el secretario electoral aseguró que la mayoría votaría en el mismo establecimiento que en 2023, varios vecinos detectaron modificaciones.

A seis domingos de las elecciones, surgieron reclamos de vecinos que se encontraron con cambios en sus lugares habituales de votación, a pesar de que el secretario electoral del Juzgado Federal de Rawson, Enrique Kaltenmeier, había informado que la mayoría de los electores mantendría el mismo establecimiento que en los comicios de 2023.

El Patagónico pudo corroborar que un número significativo de votantes, que históricamente emitían su sufragio en la misma escuela, fueron reasignados a otros espacios. Sin embargo, la mayor parte de estas modificaciones responde a una reorganización territorial que acerca las sedes a los barrios de residencia, lo que facilita la logística y el traslado de las familias.

“La mayoría de los electores tendrá asignado el mismo lugar de votación que en las elecciones de 2023“, sostuvo Kaltenmeier en diálogo con radio Del Mar. El funcionario explicó además que el padrón incorporó a 11.000 nuevos votantes respecto a hace dos años, lo que motivó algunos ajustes.

“Puede haber algún caso en que distintos integrantes de una misma familia del mismo domicilio tengan que votar en escuelas diferentes, pero serán situaciones mínimas, ya que la mayoría del padrón estará distribuida en los mismos establecimientos“, aclaró.

Desde la secretaría electoral remarcaron que las precisiones buscan dar tranquilidad a la ciudadanía y garantizar la organización de los comicios. Para verificar el lugar de votación, los electores pueden ingresar a los sitios oficiales www.electoral.gob.ar y www.padron.gob.ar.