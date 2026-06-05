Abren inscripciones para las 2º Jornadas de Actualización en Autismo

Será los días 12 y 13 de junio, bajo la organización de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud y el acompañamiento del municipio.

Como parte de las acciones que impulsa la gestión municipal para ampliar los espacios de formación y actualización a nivel local, desde la Secretaría de Salud se acompaña el ciclo de formación en Autismo; una propuesta académica que busca acercar herramientas y conocimientos a profesionales de la salud, educación, estudiantes y público en general.

Con la participación del especialista Víctor Ruggieri, la propuesta busca brindar herramientas actualizadas para comprender el autismo desde una mirada integral, abordando el diagnóstico, el funcionamiento cerebral y la diversidad de perfiles.

Bajo el lema “Comprender el Autismo: diagnóstico, cerebro y diversidad de perfiles”, la iniciativa será arancelada y contará nuevamente con la presencia del reconocido especialista en Neurología Infantil, Víctor Ruggieri, acompañado por Alejandra Marcos.

Sobre el tema, el secretario de Salud del municipio, Jorge Espíndola, destacó que “la respuesta que tuvo la Diplomatura Internacional en Autismo, con más de 900 personas inscriptas, nos confirmó que existe una necesidad concreta de seguir generando espacios de formación y actualización sobre esta temática”.

“Por eso, seguimos impulsando propuestas que permiten ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer las capacidades de quienes acompañan a personas con autismo desde distintos ámbitos”, acotó.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter, manifestó que “estas segundas Jornadas representan un aporte sustancial a la formación de profesionales en la ciudad. En esta oportunidad, se profundizará en temas específicos como autismo en mujeres, evaluación diagnóstica y autismo y hostigamiento”.

En esa línea, Rueter puso en valor la presencia de Ruggieri en Comodoro, al reconocer que “como director y disertante es un respaldo de una gran solidez académica y experiencia. Como referente a nivel mundial, incorpora un abordaje en contexto tanto familiar como escolar y social, lo que aporta herramientas prácticas para el acompañamiento de personas con autismo”.

Por último, la decana de la casa universitaria hizo hincapié en la importancia de seguir promoviendo este tipo de iniciativas al señalar que “entendemos que es a la luz del conocimiento científico, que es posible sentar las bases para una sociedad que nos incluya a todos y todas”.

INSCRIPCIONES

Los interesados en participar de las 2º Jornadas de Actualización “Comprender el Autismo: diagnóstico, cerebro y diversidad de perfiles”, podrán realizar la inscripción de manera online completando el formulario que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/Sg7UnZSmtsAaGQ9e9 o en las redes sociales tanto de la Secretaría de Salud como de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.