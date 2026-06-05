Incendio en vivienda del San Martín: podría haber sido intencional

La propietaria relacionó el siniestro con su expareja y señaló que existen denuncias previas por violencia de género.

Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio San Martín es investigado por la Policía ante la sospecha de que podría haber sido provocado de manera intencional.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada en una casa ubicada sobre la calle Los Lirios. Personal de la Comisaría Séptima acudió al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre el avance de las llamas en el inmueble.

Al arribar, los efectivos constataron el siniestro y solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir el foco ígneo pocos minutos después de su llegada.

Una vez finalizadas las tareas de enfriamiento, se confirmó que no había personas en el interior de la vivienda al momento del incendio y que tampoco se registraron heridos.

Posteriormente, la propietaria del inmueble se presentó en el lugar y manifestó sus sospechas respecto del origen del fuego, señalando a su expareja como posible responsable. Según indicó, existen antecedentes de denuncias radicadas en la Comisaría de la Mujer Zona Sur por situaciones vinculadas a violencia de género.

A partir de esta declaración, las autoridades iniciaron una línea investigativa para determinar si el incendio fue provocado. En ese marco, el personal policial constató la existencia de una cámara de seguridad en una vivienda vecina, cuyas imágenes serán analizadas para establecer cómo se inició el fuego y si hubo personas involucradas en el hecho.