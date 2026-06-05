Un auto cayó al canal evacuador tras un choque en avenida Roca

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes en Roca y La Nueva Provincia. No hubo heridos.

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes, alrededor de las 10:15, en la intersección de la avenida Roca y la calle La Nueva Provincia, en barrio Juan XXIII. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos involucrados terminó dentro del canal evacuador ubicado sobre la mencionada arteria.

Según informó la Comisaría Seccional Quinta, el siniestro se produjo tras una colisión entre una camioneta Toyota Hilux 4x4 y un Volkswagen Gol Trend. A raíz del choque, el automóvil perdió el control, despistó y cayó al interior del desagüe pluvial.

Pese a la magnitud del incidente y a la espectacular imagen que dejó el vehículo dentro del canal, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Los daños fueron únicamente materiales.

Asimismo, se constató que ambos conductores contaban con la documentación obligatoria en regla para circular.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Quinta, que realizó las actuaciones correspondientes y labró el acta de choque. También intervino personal de Defensa Civil, que colaboró en las tareas de asistencia y prevención en la zona.