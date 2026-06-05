Motociclista repartidor herido tras chocar con dos vehículos

El siniestro ocurrió en Rivadavia y Chacabuco. El conductor de una de las unidades involucradas circulaba sin seguro.

Un motociclista que realizaba tareas de reparto resultó herido este jueves por la noche tras verse involucrado en una colisión con dos automóviles en el centro de Comodoro Rivadavia.

El siniestro vial se registró alrededor de las 22:05 en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Chacabuco, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron un Renault Clio, un Volkswagen Fox y una motocicleta Corven Energy de 110 centímetros cúbicos utilizada para reparto de mercadería.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera constataron que el conductor de la motocicleta se encontraba tendido sobre la calzada y presentaba dolencias físicas producto del impacto.

Personal médico acudió al sitio y, tras brindarle las primeras atenciones, dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva. De acuerdo con la información oficial, el joven se encuentra fuera de peligro.

Durante las actuaciones de rigor, la policía verificó la documentación de los vehículos involucrados y detectó que el conductor del Volkswagen Fox no contaba con el seguro obligatorio vigente, por lo que se labró la correspondiente infracción.

Asimismo, agentes de Tránsito Municipal realizaron pruebas de alcoholemia a los conductores de ambos automóviles, cuyos resultados fueron negativos, con registros de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los tres vehículos fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados por la grúa municipal, a la espera de determinar el carácter de las lesiones sufridas por el motociclista y avanzar con las pericias correspondientes.