El abogado de un docente ratifica su inocencia en la muerte de una joven

Luego de que el juez Marcelo Di Biase abriera la posibilidad de nuevas pericias por el caso de la muerte de Nadina Nieto Velasco, el abogado Mateo Rossio –que representa al docente Bruno Sancci- aclaró que en su resolución el magistrado “consideró que no hay ningún delito, no hay dolo ni nada acreditado en la extensísima investigación preliminar de Fiscalía para siquiera sospechar alguna vinculación de Sancci”.

Desde que la joven estudiante se quitó la vida en enero de 2024, el docente universitario fue varias veces relacionado con el episodio.

“El juez ratifica lo resuelto por Fiscalía y lo único que hace para salvaguardar el derecho de la madre como víctima es otorgar la oportunidad de analizar esta nueva medida probatoria, pero soy escéptico porque no hay nuevos elementos sobre las cuales usar esta nueva tecnología”, subrayó el letrado. Es un programa informático para rescatar más información borrada de los celulares.

“Se acreditó que fue un suicidio; la madre y otros sectores muy livianamente habían articulado la posibilidad de un femicidio y no hay nada que acredite eso ni tampoco una facilitación del suicidio”, acotó.

Sancci nunca fue imputado. Ofreció declarar pero el fiscal Lucas Koltsch no lo consideró necesario, recordó el letrado.

“No hay ningún elemento que direccione la investigación hacia él. Peritaron su celular y el de Nadine, entregó las claves y las cámaras de seguridad de su casa y esos videos acreditan que el arma fue sustraída por Nadina de forma clandestina contra la voluntad de Sancci; en un horario donde él no estaba ingresó y la retiró sin su autorización”, sostuvo.

En cuanto al vínculo de Sancci con Nadina, afirmó que “las familias se conocen hace muchos años. La madre, el padre y el hermano de Nadina tenían contacto fluido con la familia de Bruno. Este vínculo constante fue negado por la madre en audiencias y en los medios, pero se demostró claramente una relación familiar. De hecho la madre fue con Nadina al campo de la familia de Sancci; viajó a España y Marruecos con la familia de Sancci. Se demostró que es falso todo lo que la madre le achaca a Sancci. Nadina cuidaba la casa de Sancci y de su mujer cuando no estaban, por eso tenía las llaves”.

El abogado comparó que “cuando uno compara episodios en circunstancias similares a las de Nadina, al otro día se cerró la causa. El resultado final de la investigación en realidad ratificó lo que se sabía a las horas porque ya estaba claro. Esto lo politizó y lo utilizó de modo orquestado y organizado un grupo de la Universidad que está en conflicto con Sancci. Lo quisieron echar en varias oportunidades inventándole denuncias e impulsando sumarios. Todos fueron revocados en sede judicial. En las últimas elecciones algunos sectores usaban esto. Vi en los pasillos que usaban como slogan de campaña el continuar con la investigación de la muerte de Nadina”.

Fuente: Jornada