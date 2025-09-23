Tres adolescentes detenidas tras robar prendas en locales del centro

Las jóvenes, de entre 14 y 15 años, sustrajeron mercadería de dos comercios. Intervino la Asesoría de Menores.

En horas de la tarde de este martes, tres adolescentes fueron demoradas por personal policial de la Seccional Primera luego de protagonizar dos hechos de hurto en el centro de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 19.30 las jóvenes ingresaron al local comercial Balbi, donde sustrajeron tres pares de medias valuados en $15.500. Minutos más tarde, repitieron la maniobra en el comercio Punto Com, de donde se llevaron un pantalón deportivo con un valor estimado en $60.000, para luego emprender la huida.

Efectivos que se encontraban de recorrida en la zona céntrica lograron interceptarlas en la intersección de San Martín y Pellegrini. Allí recuperaron la mercadería robada que las adolescentes aún tenían en su poder.

Las involucradas resultaron ser dos menores de 15 años y una de 14. Trasladadas a la dependencia policial, se dio intervención a la Asesoría de Menores, cuyo personal se ocupó de ubicar a los progenitores para concretar su entrega y abocarse al correspondiente estudio de la situación familiar.