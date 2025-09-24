Ingresó a robar a una vivienda de avenida Yrigoyen

El sospechoso fue sorprendido por la policía cuando intentaba huir con un equipo de música.

Un hombre fue detenido este martes alrededor de las 18:30 horas en avenida Hipólito Yrigoyen, luego de ser sorprendido por personal policial en el momento en que intentaba huir tras ingresar a una vivienda.

El hecho fue advertido gracias al sistema de alarma ADT, que alertó a la Comisaría Seccional Primera sobre un ingreso no autorizado en el domicilio. Al arribar rápidamente al lugar, los uniformados observaron al individuo saltando la reja perimetral de la casa, llevando en sus manos un equipo de música marca Blue Sky.

Minutos después se hizo presente el propietario de la vivienda, quien reconoció el objeto como de su pertenencia. Además, los efectivos constataron la rotura de los cristales de la puerta de ingreso, utilizada por el delincuente para forzar la entrada.

El aprehendido quedó a disposición de la justicia por el delito de robo en grado de flagrancia.