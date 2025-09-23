A plena luz del día, robaban cables en bulevar de avenida Alsina

Uno de los detenidos sufrió una crisis epiléptica cuando era trasladado a la comisaría y debió ser hospitalizado.

Este martes al mediodía, efectivos de la División Canes de la Policía del Chubut detuvieron en Comodoro Rivadavia a dos hombres que fueron sorprendidos mientras intentaban sustraer cables del alumbrado público en la avenida Alsina.

Según informaron fuentes policiales, uno de los sujetos fue visto cortando cables con una pinza sobre el bulevar, mientras que el otro se encontraba a pocos metros, vigilando el lugar con el fin de alertar a su cómplice ante la presencia de personas o móviles policiales.

Ambos fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial. Sin embargo, durante el procedimiento uno de los detenidos, identificado como C.G.B., sufrió una crisis epiléptica al llegar a la seccional. De inmediato se dio intervención al personal médico, que lo trasladó al Hospital Regional para su estabilización y asistencia.

El Ministerio Público Fiscal dispuso que los sospechosos permanezcan bajo custodia policial. El hombre que fue hospitalizado quedará internado hasta su recuperación, mientras que su cómplice será presentado en las próximas horas a la audiencia de control de detención.