Una mujer sorprendió al delincuente dentro de su vivienda. El sospechoso se llevaba varios elementos.

Volvió antes a su casa y sorprendió al ladrón

En horas del mediodía de este martes, personal de la Comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 38 años acusado de ingresar a una vivienda y sustraer diversos elementos.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:15, cuando una vecina solicitó presencia policial en la calle conocida como Código 742, manzana 3, al advertir que un sujeto se encontraba robando dentro de su domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a la damnificada señalando al sospechoso, quien corría con varios objetos en sus manos. De inmediato, los uniformados lograron interceptarlo y constataron que llevaba un televisor marca Philips, un bajo eléctrico, una mandolina, un teléfono celular y una billetera.

La mujer manifestó que los artículos eran de su propiedad y relató que, tras regresar a su casa —que había dejado bajo llave—, encontró al intruso dentro de la vivienda. Al verse descubierto, el sujeto emprendió la huida hasta ser aprehendido.

El detenido, identificado con las iniciales E.R.A., fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.