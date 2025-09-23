Ingresó a un auto ajeno en Sarmiento y Belgrano

El sospechoso fue sorprendido con una billetera que contenía documentación a nombre de una mujer.

En horas de la tarde de este martes, personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre acusado de forzar un automóvil estacionado en la zona céntrica de la ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 15:00 se recibió un llamado de alerta por parte del damnificado, quien advirtió que un individuo había violentado la puerta de su vehículo, un Chevrolet Corsa, en la esquina de Sarmiento y Belgrano.

De inmediato, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y lograron ubicar al sospechoso dentro del predio del Colegio Primario 83. Al momento de ser identificado, el sujeto tenía en su poder una billetera verde que contenía documentación perteneciente a una mujer.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.