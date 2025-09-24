Milei buscó la foto con Messi, pero el crack lo evitó

El Presidente quería una imagen con el astro de Inter Miami en plena campaña electoral, pero el 10 se no se prestó a la movida política libertaria.

La visita de Javier Milei a Nueva York dejó un trasfondo inesperado en torno al fútbol y la política. En paralelo a su encuentro con Donald Trump y su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente argentino intentó cerrar una foto con Lionel Messi, quien este miércoles a la noche juega con Inter Miami frente a New York City FC en el Citi Field.

Sin embargo, el astro rosarino se mantuvo en su postura: no habrá imagen con el mandatario. Según contó Doble Amarilla, la gestión llevaba casi 20 días en marcha. Karina Milei, Daniel Scioli y Gerardo Werthein encabezaban las conversaciones para lograr un encuentro entre el presidente y el capitán argentino. Todo con la intención de que esa foto tuviera impacto en la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Pero la respuesta fue negativa.

"La Pulga" argumentó que su agenda estaba enfocada en el partido y en dejar la ciudad inmediatamente después, además de remarcar que evita involucrarse en cuestiones políticas.

En el entorno del futbolista explicaron que la proximidad de los comicios en Argentina hacía evidente el uso electoral de la imagen, algo a lo que Leo nunca estuvo dispuesto. De hecho, trascendió que la insistencia generó cierto malestar en la familia del jugador.

El periodista Jorge Rial, en su cuenta de X, sostuvo que “hay mucho enojo en el entorno de Messi por la presión de Milei”, y recordó que, paradójicamente, el mandatario no participó en la cumbre conjunta entre FIFA y Conmebol celebrada en la misma ciudad.

La idea del mandatario incluso contemplaba asistir al partido en el estadio para intentar un acercamiento, aunque esa alternativa también se desvaneció. En contrapartida, tras el encuentro de Inter Miami, la delegación de la AFA liderada por Claudio “Chiqui” Tapia tiene previsto volver a reunirse con Messi y Rodrigo De Paul, como ya lo hicieron días atrás en Miami.