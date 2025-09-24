Torres tomó distancia de los cordobeses y apoyó a López Murphy

El gobernador de Chubut respalda al liberal como senador en CABA, mientras Schiaretti respalda a Martín Lousteau.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tomó distancia del armado del acuerdo de Juan Schiaretti con Martín Lousteau en Provincias Unidas y se mostró con Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Capital, que compite con el radical.

Según informa el portal LPO, Torres venía marcando, junto con otros de los gobernadores de Provincias Unidas, que no compartían el armado porteño con Lousteau y menos aún con Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires.

Según comentaron asesores de López Murphy, en la reunión, Torres y el fugaz ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa coincidieron en que la agenda en el Congreso debe incluir reformas laboral, impositiva y previsional.

Lo cierto es que la foto de Torres con el Bulldog le pone tensión a la cumbre de Provincias Unidas pautada para la semana próxima en el Hotel Rayentray, de Puerto Madryn.

El gobernador de Chubut mantiene algunos reparos con el liderazgo del cordobés Juan Schiaretti, que intenta imponer de hecho armados no consensuados con el resto de los gobernadores.

La decisión de llevar a Randazzo, ex ministro de Cristina Kirchner, como primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, secundado por Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, es lo que más preocupa al chubutense. Ese armado viene de hacer una pésima elección en las elecciones bonaerenses.