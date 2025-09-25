Desarticulan un "búnker" en pleno centro de Sarmiento

En una vivienda se incautaron drogas, armas y dinero en efectivo. Un hombre de 30 años fue detenido.

Tras una investigación llevada adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de Sarmiento, bajo la dirección del oficial principal Gino Veloso y con la coordinación de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes en pleno centro de la ciudad.

Durante varios días, los efectivos realizaron tareas de inteligencia que permitieron reunir pruebas sobre la comercialización de drogas al menudeo. Con esos elementos, la fiscal federal Silvina Ávila, de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia a cargo de Verónica Escribano, solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el barrio Centro de Sarmiento.

El operativo se concretó en horas de la madrugada de este jueves y arrojó resultados altamente positivos. En el lugar se secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana fraccionada listas para su distribución, además de sustancia compactada destinada al fraccionamiento. También se incautaron tres armas de fuego de puño (calibres .22 y .32), más de 100 municiones de grueso calibre, una balanza de precisión, elementos de corte, recortes de embalaje y la suma de $280.000 en efectivo.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 30 años, quien quedó alojado en la Comisaría de Sarmiento por disposición de la Fiscalía Federal y con aval del juez interviniente. La causa se enmarca en el delito de comercio de estupefacientes, previsto en la Ley Nacional 23.737.

Cabe destacar que el inmueble funcionaba como “búnker” de drogas y se encontraba contiguo a un centro de asistencia social con presencia de menores, lo que aceleró la intervención judicial “por el riesgo que representaba para la comunidad”.

En las diligencias también colaboraron efectivos de la Comisaría local y de la División Seguridad Rural de Sarmiento.