El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Policiales
  2.  |  INSEGURIDAD
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Le dio albergue, pero el huésped se puso violento y terminó preso

El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa de la calle Juan Manuel de Rosas, en el barrio Juan XXIII.

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:45, personal de la Comisaría Quinta intervino en un hecho de violencia ocurrido en una vivienda del barrio Juan XXIII.

Según informaron fuentes policiales, un vecino que había brindado alojamiento temporal a un conocido compartía bebidas alcohólicas con él cuando, de manera repentina, el hombre identificado como M.G.O. se tornó agresivo e intentó golpearlo con los puños, aunque no logró lesionarlo.

Ante la situación, la víctima se refugió en el baño y logró comunicarse con un testigo, a quien pidió ayuda. Minutos después, personal policial llegó al lugar y procedió a la aprehensión del agresor, que permanecía en el comedor de la vivienda.

Al realizar la verificación del inmueble, los uniformados constataron daños materiales: dos máquinas de cortar pelo fueron rotas y un bidet fue arrancado de su lugar.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico