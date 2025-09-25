El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa de la calle Juan Manuel de Rosas, en el barrio Juan XXIII.

Le dio albergue, pero el huésped se puso violento y terminó preso

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:45, personal de la Comisaría Quinta intervino en un hecho de violencia ocurrido en una vivienda del barrio Juan XXIII.

Según informaron fuentes policiales, un vecino que había brindado alojamiento temporal a un conocido compartía bebidas alcohólicas con él cuando, de manera repentina, el hombre identificado como M.G.O. se tornó agresivo e intentó golpearlo con los puños, aunque no logró lesionarlo.

Ante la situación, la víctima se refugió en el baño y logró comunicarse con un testigo, a quien pidió ayuda. Minutos después, personal policial llegó al lugar y procedió a la aprehensión del agresor, que permanecía en el comedor de la vivienda.

Al realizar la verificación del inmueble, los uniformados constataron daños materiales: dos máquinas de cortar pelo fueron rotas y un bidet fue arrancado de su lugar.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.