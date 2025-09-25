Detienen a un prófugo en Yrigoyen y Juan B. Justo

El detenido, de 43 años, fue trasladado a la Oficina Judicial para la audiencia de control de detención.

Un hombre de 43 años fue detenido este jueves por la mañana durante un control de identificación de personas realizado por la Policía del Chubut en Comodoro Rivadavia.

El operativo tuvo lugar cerca de las 10:10 en la intersección de calle Juan B. Justo y Avenida Hipólito Yrigoyen, cuando personal de la Comisaría Segunda procedió a identificar a un sujeto, identificado con las iniciales H.C.E.

Al verificar sus datos en el sistema, se constató que sobre el individuo pesaba un pedido de captura y rebeldía vigente.

Por disposición del juez penal de turno, Alejandro Soñis, el detenido fue trasladado a la Oficina Judicial con el fin de llevar adelante la correspondiente audiencia de control de detención.