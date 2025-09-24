El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando un vecino alertó a la policía sobre la presencia de un intruso que miraba por la ventana hacia el interior de una habitación. El sospechoso, de 21 años, fue detenido en el lugar.

Detuvieron a un intruso de 21 años en el patio de una casa

Un joven de 21 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en el barrio Próspero Palazzo, luego de ser sorprendido dentro de una propiedad privada.

Según informaron desde la Unidad Regional de la Policía del Chubut, el episodio ocurrió alrededor de la 1:30, cuando una mujer que se encontraba en su domicilio fue advertida por uno de sus hijos sobre la presencia de un desconocido en el patio interno de la vivienda. El intruso estaba observando hacia el interior de una de las habitaciones a través de la ventana.

De inmediato, la familia dio aviso a la policía. Personal que realizaba recorridas preventivas en la zona llegó rápidamente al lugar y constató la presencia del sospechoso dentro de la propiedad. Al notar la llegada de los efectivos, el individuo intentó escapar, pero fue reducido y aprehendido.

El detenido fue identificado con las iniciales B.N.O., de 21 años, y permanecerá alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.