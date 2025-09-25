La víctima, de unos 25 años, fue encontrada herida en la vía pública esta madrugada. Permanece en terapia intensiva.

Apuñalan a un joven en las 1008: está grave

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:30, vecinos del barrio 30 de Octubre —conocido como las 1008— alertaron a la guardia de la Comisaría Quinta sobre la presencia de un joven herido en la vía pública.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que la víctima, un hombre de más de 25 años, presentaba una herida de arma blanca. Fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional, donde ingresó de urgencia al quirófano y actualmente permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El segundo jefe de la Unidad Regional, comisario Raúl Jones, explicó que se trata de “un sector bastante complejo” y que la toma de declaraciones ha resultado dificultosa. La Brigada de Investigaciones trabaja para ubicar testigos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Jones indicó que la víctima “se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho, lo que impidió obtener testimonios claros” y confirmó que posee antecedentes por hechos menores.

“Por ahora no podemos descartar que haya existido algún tipo de rivalidad o conflicto previo, pero no tenemos certezas de que se haya tratado de una pelea”, agregó el comisario.