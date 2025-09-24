Dieron de alta a la única sobreviviente de una tragedia

Su esposo y dos hijos fallecieron en el trágico accidente del sábado 23 de agosto, en la Ruta 5, cuando iban a ver a Rosario Central.

Después de casi un mes de internación peleando por su vida, fue dada de alta Ivana Oronel, la mujer de Comodoro Rivadavia que perdió a toda su familia (esposo y dos hijos) en un accidente de tránsito cuando viajaban desde Comodoro a Rosario para ver el clásico de fútbol entre Rosario Central y Newell’s Old Boys.

Tras el choque en el que murieron Amílcar Nicoletti, esposo de Ivana, su hija Yasmín, de 15 años, y su hijo Ian, de 7, Ivana, quien resultó gravemente herida, fue trasladada de urgencia al Hospital Juan Carlos Aramburu, de Pehuajó, la ciudad más cercana al lugar donde ocurrió el siniestro. Allí la operaron y quedó internada en terapia intensiva.

De acuerdo con lo que trascendió desde el centro de salud bonaerense, Ivana, de 35 años de edad, recibió el alta hospitalaria, aunque su recuperación física y emocional continúa siendo compleja después de semejante pérdida.

EL TRAGICO DESTINO

Amílcar tenía 40 años y era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia. Su plan era viajar en avión con su familia para ir a ver Central-Newell’s, pero por distintos motivos debió modificarlo y el sábado 23 de agosto partieron en automóvil hacia la ciudad santafesina.

Sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Francisco Madero, en el partido bonaerense de Pehuajó, la familia quedó involucrada en un choque en el que murieron Amílcar y sus dos hijos, Yasmin, de 15 años, e Ian, de 7, mientras que su esposa, Ivana, sufrió heridas gravísimas.

En el accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 389,5 de la Ruta 5, chocaron el auto Fiat Argo en el que viajaba la familia y un camión Fiat Iveco que terminó incendiado por la violencia de la colisión.

Las víctimas fallecieron en el acto, mientras que Ivana y el conductor del camión -que debió ser rescatado de las llamas por un bombero voluntario- fueron derivadas a centros médicos cercanos.

CONMOCION EN COMODORO

El hecho generó profunda conmoción en todo Comodoro, donde la familia residía. Ian cursaba primer grado en la división B del Colegio Salesiano Deán Funes, mientras Yasmin asistía a tercer año en la Escuela de Arte.